Bir anda gökyüzünde beliren İsrail savaş uçaklarını gören Lübnanlılar büyük şok yaşadı

Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş yapıp ses duvarını aşarak sonik patlamaya neden oldu.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 17.00'de yapacağı konuşmadan önce Beyrut semaları üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

EVLERİN CAMLARI KIRILDI

Alçak uçuşun ardından ses duvarını aşan savaş uçakları 2 defa art arda sonik patlama gerçekleştirdi. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bazı evlerin camlarının kırıldığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Beyrut'ta vatandaşların sonik patlama gerçekleştiren savaş uçaklarını çıplak gözle görebildiği belirtildi.

HİZBULLAH SİHA'LARLA İSRAİL'İ VURDU

Öte yandan gün içinde Hizbullah, İsrail'in Akka şehri ve birçok İsrail yerleşimini kamikaze silahlı insansız hava aracı (SİHA) sürüsüyle vurdu. Hizbullah, Telegram hesabından Akka'daki Golani Tugayı Karargahı ile bir diğer üssü tam isabet ile hedef aldığını kaydetti. Bölgeden servis edilen görüntülerde droneların İsrail caddelerinde seyir halinde olduğu ve patlama sesleri geldiği anlar yer aldı.

DEMİR KUBBE FÜZESİ 2 KİŞİYİ YARALADI

Diğer taraftan İsrail ordusu ise, Lübnan Hizbullahı'nın düzenlediği saldırı sonrası yaralandığı duyurulan 2 kişinin, Hizbullah SİHA'sıyla değil demir kubbe füzesinin isabet etmesi sonucu yara aldıklarını duyurdu.