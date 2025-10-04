İsrail Saldırısından Dönüş: Aktivistlerin Sağlık Kontrolü ve İfade Süreci

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan aktivistlerden bazıları, Adli Tıp Kurumu Başkanlığında sağlık kontrolünden geçirilmeleri ve bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınmasının ardından buradan ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına otobüslerle getirilen aktivistlerden Türk olanlar burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bilgi sahibi olarak ifade verdi.

Türk vatandaşı olmayan aktivistlerden bazılarının da suçun uluslararası suç kapsamında kalması nedeniyle isteye bağlı olarak ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan 35 aktivist, Adli Tıp Kurumu Başkanlığından ayrıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 1'i Türk 6 kişi durumları takip edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Evleri İstanbul'da olan aktivistlerin ailelerinin yanına döndüğü, burada kalacak yeri olmayanların da İstanbul Valiliğinin ayarladığı otellerde konaklayacağı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu önünde içeriden çıkan aktivistleri karşılayan vatandaşların da bekleyişi sürüyor.

"Elimizdeki eşyaları sahilde bekleyen çocuklarla buluşturamadan dönmek bizi hakikaten yaraladı"

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan yapımcı ve sunucu Bekir Develi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'ye tekneyle 36,8 mile kadar yaklaştıklarını belirterek, "Gazze'ye o kadar yakındık ki müdahale edildiğinde çok zorumuza gitti. Oradan elimizdeki eşyaları sahilde bekleyen çocuklarla buluşturamadan dönmek bizi hakikaten yaraladı. Fakat bu ablukanın kırılmaz olduğuna dair inancı Sumud Filosu'nun kırdığını düşünüyorum. Allah'ın izniyle bir dahaki sefere daha fazla tekneyle aynı anda açılıp daha organize bir şekilde bu ablukayı kıracağız." diye konuştu.

İsrail askerinin kendilerine her türlü şiddeti uyguladığını kaydeden Develi, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Hiçbir şekilde su vermediler, buraya gelen arkadaşlarımın hiçbiri 36 saattir su içmemişti. Çok aşağılayıcı bir şekilde yapıyorlar. Tuvalet musluklarından içmemizi söylediler. Yemekler verdiler ama yemeğin içine ne koyduğundan emin olamadığın için yiyemiyorsun. Namaz vakitlerinde biz hücre içinde beraberce arkadaşlarla namaz kılarken her defasında içeri girip provoke etmeye çalıştılar. Arabayla bir yerden bir yere transfer ederken önce montuna el koyuyor, sonra da o transfer aracını 16 derecede soğutuyor. Dişlerimizin zangırdadığını biliyoruz. Saatlerce o aracın içinde ellerimiz kelepçeli oturttular."

Develi, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i ziyareti sırasında resmen kovduklarını, bu hareketlerinin ardından da maruz kaldıkları psikolojik şiddetin daha da arttığını söyledi.