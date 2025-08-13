İsrail saldırısında bacaklarını kaybeden Gazzeli kardeşler, aynı tekerlekli sandalyeyi dönüşümlü kullanıyor

İsrail'in Gazze'deki evlerini hedef aldığı saldırıda bacaklarını kaybeden ve sahip oldukları aynı tekerlekli sandalyeyi dönüşümlü kullanmak zorunda olan Rima Ebu Atiye ve Hasan Ebu Atiye kardeşler, protezlerine kavuşacakları günün hayalini kuruyor.

İsrail ordusu, 2023'ün son günlerinde 22 yaşındaki Rima ve 20 yaşındaki kardeşi Hasan'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na bağlı Tel Zater Mahallesi'ndeki evlerini, tahliye etmeye hazırlandıkları sırada bombaladı.

Bombardımanda 16 akrabası can veren ve kendileri de enkaz altında kalan talihsiz kardeşler, bacaklarını ve bazı el parmaklarını da kaybetti.

Gazze'de tekerlekli sandalye veya protez artık "ulaşılmaz bir hayal"

Tekerlekli sandalyeye sırayla binen kardeşler, kalabalık kamp ortamından bir nebze uzaklaşarak temiz havanın ve sokağın tadını dönüşümlü şekilde çıkarabiliyor.

Gazze'de tekerlekli sandalye, artık ne kolay bulunabilen ne de parayla alınabilen bir araç. İsrail ablukası, çöken sağlık sistemi ve yardım girişine izin verilmemesi nedeniyle tekerlekli sandalyeler ile protezler, uzuvlarını kaybedenler için ulaşılmaz bir hayale dönüşmüş durumda.

Rima ve Hasan'ın tekerlekli sandalyesi, Gazze'de yaşanan acının "sessiz sembolü" oldu

Gazze'nin orta kesimindeki Yermuk Stadyumu'nun zeminine kurulu derme çatma bir çadırda yaşayan iki kardeş için tekerlekli sandalye, Gazze'de uzuvlarını kaybeden on binlerce kişinin yaşadığı ortak acının sessiz bir sembolü haline geldi.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında uzuv kaybı yaşayanların sayısı hızla artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Gazze Belediyesi verilerine göre İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde yaklaşık 5 bin ampute vakası kaydedildi.

"Protez taktırmak için yurt dışına çıkmak istiyoruz"

İsrail saldırısında bacaklarını kaybeden Hasan, AA muhabirine, "İsrail ordusu evimizi bombaladı. Şehitler ve yaralılar vardı, bazıları hala enkaz altında. İlk aldığımız tedavi çok basitti, çünkü sağlık sistemi çökmüş durumda, ilaç ve tıbbi malzeme yok." dedi.

Hasan, "Protez taktırmak için yurt dışına çıkmak istiyoruz. Bu bizim insan olarak en temel hakkımız." diye konuştu.

Hasan'ın ablası Rima ise enkazdan sağ çıkarıldığını ancak bacaklarını kaybettiğini, İsrail ordusunun tehdidi nedeniyle sivil savunma ekipleri ulaşamadığı için hala enkaz altında çok sayıda yakını bulunduğunu söyledi.

Sağlık durumlarının kötü olduğunu, hastane, ilaç ve gıdadan yoksun olduklarını vurgulayan Rima, Gazze'den çıkarak tedavi olmak istediğini dile getirdi.

Rima, artık Gazzelilerin kanının dökülmemesini dilediğini vurguladı.

"Rima ve Hasan'ı kolonların altında bulduk"

Filistinli kardeşlerin babası Muhammed Ebu Atiye (50), "İsrail ordusu evimizi vurdu. Dumanlar ve yıkıntılar arasında çocuklarımı aradım, bulamadım. Akrabalarımın çocukları, sokağa dağılmıştı. Ulaşabildiklerimizi hastaneye götürdük, ama 10 kişi enkaz altında kaldı." dedi.

Filistinli baba, daha sonra Rima ve Hasan'ı kolonların altında bulduğunu, bunların doğrudan bacaklarının üzerine düştüğünü ve bu nedenle de ampute edildiklerini anlattı.

Bazen sadece ekmek ve tuz bulabildiklerini, geçim kaynakları ve destek olmadığı için çocuklarının tek bir tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu dile getiren acılı baba, çocuklarının tedavi için yurt dışına çıkarılmasını isterken Gazze'ye gıda girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.