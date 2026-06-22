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İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4 bin 175'e ulaştı

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 69 artarak 4 bin 175'e ulaştığını, yaralı sayısının ise 12 bin 164 olduğunu açıkladı. Ateşkes görüşmeleri sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 69 artarak 4 bin 175'e ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 175'e yükseldi, 12 bin 164 kişi de yaralandı.

Bakanlık, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 106 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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