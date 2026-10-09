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İsrail saldırılarında Gazze ve Batı Şeria'da 5 Filistinli öldü

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Filistinli sağlık ve yerel kaynaklara göre İsrail'in çarşamba günü Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da can kaybına neden oldu.

NABLUS, 9 Ekim (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentine yönelik İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinlinin yakınları, 7 Ekim 2026.

Filistinli sağlık kaynakları ve yerel kaynaklara göre, İsrail'in çarşamba günü Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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