İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 568'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 568'e, yaralı sayısı 172 bin 338'e yükseldi. Son 24 saatte 6 ölü ve 18 yaralı hastanelere getirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 6 ölü ve 18 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 786 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 235 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 972 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
