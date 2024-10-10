İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'dan Tahliye Başladı
MSB, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere Deniz Kuvvetleri'ne ait iki geminin Beyrut Limanı'ndan yola çıktığını duyurdu. Tahliye işlemlerini gerçekleştiren gemilere koruma sağlamak için fırkateyn ve karakol gemileri eşlik ediyor.
MSB: İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı tahliye eden Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimiz, Mersin'e gelmek üzere Beyrut Limanı'ndan yola çıktı. Tahliyeyi gerçekleştiren TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR gemilerimize, iki adet fırkateyn ve iki adet karakol gemisi koruma sağlıyor. Gemilerimizin bu akşam saatlerinde Mersin Limanı'na varması bekleniyor.