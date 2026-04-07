Haberler

Lübnan'da 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1530'a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1530'a çıktığını açıkladı. Son 24 saatte 33 kişinin daha öldüğü belirtilirken, yaralı sayısının 4 bin 812 olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında 130 çocuk ve 102 kadın var.

İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Hayatını kaybedenlerin 130'unun çocuk, 102'sinin kadın ve 57'sinin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1497'ye çıktığını bildirmişti.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

