Felçli Suriyeli Halid: Elektrik Tamiriyle Umut Oluyor

Lübnan'ın güneyindeki Mercayun bölgesindeki Merec el-Huh Kampı'nda yaşayan Suriyeli Halid el-Hüseyin (23), kendi çabasıyla edindiği elektrikli alet tamir yeteneğiyle adeta engelliliğe, yerinden edilmeye ve savaş korkusuna meydan okuyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib Vilayeti'nden gelen Halid, felçli olduğu için okula gitme ve okuma-yazma öğrenme imkanına sahip olamadı. Ancak pratik yaparak elektrikli ev aletlerini tamir etme ve arızalarını giderme konusunda deneyim kazandı.

Halid, yerinden edilme, bedensel özürlülük ve korkunun ağırlığı altında yaşarken, kendi çabasıyla öğrendiklerini günlük yaşamın en basit detaylarında bile kendine güvenmesini sağlayacak bir araca dönüştürmeye çalışıyor.

Savaş ve sığınmacılık koşulları altındaki kampta, basit aletlerin ve elektrik kablolarının ona sadece aletleri tamir etmenin ötesinde bir araç gibi göründüğünü; felç, korku ve sınırlı seçeneklere rağmen hala öğrenebildiğini ve çalışabildiğini belirten Halid, elleriyle bir şeyler yapabildiğini kendisine kanıtladığını ifade etti.

Halid, Lübnan'a 12 yıl önce geldiklerini, farklı birçok yerde bulunduktan sonra yaklaşık 10 yıldır da Lübnan'ın güneyindeki sınır yakınındaki Merec el-Huh Kampı'nda yaşadıklarını söyledi.

İsrail saldırıları, tekerlekli sandalyesini kaybettirdi

İsrail'in 2 Mart'tan sonra Lübnan'a yönelik başlattığı saldırıların hayatındaki zorlukları daha da artırdığını vurgulayan Halid, engeli nedeniyle hareket etmesinin giderek zorlaştığı bir dönemde, hava saldırılarından kaçmak için ailesiyle birlikte kamptan ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

İsrail saldırısından kaçarken ailesinin kendisini taşıyıp bir araca koyduğu sırada tekerlekli sandalyesinin parçalandığını, ardından saatlerce o araçta uyumak zorunda kaldıklarını ve bombardıman sürerken başka bir bölgeye geçtiklerini anlatan Halid, "Ailem beni taşıyıp arabaya koydu ve kaçtık" dedi.

Kansızlık çektiğini ve sağlık durumunun kötüleştiğini aktaran Halid, "Artık normal bir şekilde uyuyamıyorum. Korku bazen beni ağlatıyor ve saatlerce yemek yemeden durmama neden oluyor. Özellikle geceleri insansız hava araçlarının ve hava saldırılarının sesleri nedeniyle korku peşimi bırakmıyor." diye konuştu.

Savaş sırasında yaşadıklarını hatırlayan Halid, uçak ve silah seslerinin kendisinde panik yarattığını, kampın yakınına düşen mermilerin hayatından endişe etmesine neden olduğunu dile getirdi.

Halid, "Korku bazen beni hasta edip ateşimi yükseltecek boyuta ulaştı. Yüzleştiğim en zor şey ise tehlike anında tek başıma hareket edememenin verdiği acziyet hissi." şeklinde konuştu.

Buna rağmen cihazları tamir etmeye devam eden Halid, ulaşım sıkıntısını hafifletecek akülü bir tekerlekli sandalye almayı umut ediyor.

Öğrenme fırsatına da sahip olmak isteyen Halid, "Bir okula gitmeyi veya becerilerimi geliştirmeme yardımcı olacak birini bulmayı çok isterdim." dedi.

Acıların içinden doğan yetenek

Okula gitmemesine ve okuma yazma bilmemesine rağmen Halid, elektrikli aletleri tamir etmeyi; öğrenmek, çalışmak ve engelinin etkilerinin kısmen de olsa üstesinden gelmek için bir yol olarak gördüğünü anlattı.

Halid, işe kamp sakinlerinin elektrik bağlantıları, soğutma ve aydınlatma cihazları gibi eşyalarındaki basit arızaları gidererek başladığını söyledi.

Yaptığı tamirler için sabit bir ücret almayan Halid, sadece bazen cihaz sahibinden hasarlı parçayı almasını istiyor ve ardından montajını yapıyor.

Temel amacının öğrenmek ve çevresindekilere yardımcı olmak olduğunu, cihazları tamir etmenin ona engeline rağmen bir şeyler yapabildiği hissini verdiğini dile getiren Halid, "Kendimi engelli kalmaya terk etmiyorum. Cihaz tamiri işi, acılarımı bir süreliğine unutmamı ve sevdiğim şeylerle meşgul olmamı sağlıyor." diye konuştu.

Kardeş desteği

Ailenin acıları sadece Halid ile sınırlı değil. 35 yaşındaki kız kardeşi Lin de Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetinde geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı felç olmuş.

Söz konusu durumuna rağmen ailenin geçim sorumluluğunun bir kısmını üstlenen Lin de bir fidanlıkta çalışarak ev bütçesine katkıda bulunuyor.

Çocukluğundan beri kardeşinin bakımını üstlendiğini, tekerlekli sandalyesi olmadan önce onu taşıdığını ve günlük yaşamının detaylarında ona yardımcı olduğunu anlatan Lin, kardeşinin hızlı öğrenen bir kişiliğe sahip olduğunu ve kendi kendine yetmeyi öğrenmeye çalıştığını belirtti.

Lübnan makamlarının verilerine göre, ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Bunların yaklaşık 880 bini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) kayıtlı. Lübnan hükümeti, Haziran 2025'te sığınmacılar için gönüllü geri dönüş programı başlatmıştı.

Kaynak: AA