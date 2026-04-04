İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından, Tel Aviv’de düzenlenen savaş karşıtı gösteriye polis müdahale etti. Habima Meydanı’nda toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, hükümetin politikalarını protesto ederken, polis kalabalığı dağıtarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

GÖSTERİCİLERDEN SERT MESAJLAR

İsrailli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen protestocular, Binyamin Netanyahu ve Donald Trump başta olmak üzere savaş politikalarını eleştiren sloganlar attı.

Göstericiler, Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere tepki göstererek savaşın derhal sona erdirilmesini talep etti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İsrail polisi, toplanma kısıtlamalarının ihlal edildiği gerekçesiyle gösteriye müdahale etti. Güç kullanarak kalabalığı dağıtan polis, en az 17 kişiyi gözaltına aldı.

SİRENLER ÇALDI, GÖSTERİCİLER SIĞINAKLARA KAÇTI

Protesto sırasında Yemen’den atılan füze nedeniyle sirenlerin çalması üzerine göstericiler sığınaklara yöneldi. Ancak organizatörler, bazı gözaltına alınan kişilerin sığınaklara gitmesine izin verilmediğini ileri sürdü.

GERGİNLİK SOKAĞA YANSIDI

Gösteri sırasında savaş karşıtı protestocular ile hükümet yanlısı gruplar arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Ayrıca Hayfa ve Batı Kudüs’te düzenlenen benzer protestolarda da polisin müdahalede bulunduğu bildirildi.