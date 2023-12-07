İsrail Polisi Provokatif Yürüyüşü Engelledi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya doğru provokatif yürüyüş gerçekleştirmek isteyen fanatik Yahudi grubun eylemini engelledi. Fanatik Yahudiler, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e açılan El Halil Kapısı önüne geldi. İsrail polisi, bölgeye pis kokulu tazyikli su sıkan TOMA ve atlı birliklerle takviye gönderdi, ancak gösteri gruba müdahale etmedi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya doğru provokatif yürüyüş gerçekleştirmek isteyen fanatik Yahudi grubun eylemini engelledi.

Fanatik Yahudilerden oluşan onlarca kişilik bir grup, Mescid-i Aksa'ya doğru provokatif bir yürüyüş gerçekleştirmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te toplandı.

Fanatik Yahudiler, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e açılan El Halil Kapısı önüne geldi.

Eski Şehir içinde ve çevresinde barikatlar kurarak yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail polisi, Şam Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya doğru yürümek isteyen provokatif gruba izin vermedi.

El Halil Kapısı çevresinde toplanarak "Asıl zafer Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Yahudi tapınağı yapmaktır", "İntikam için İsrail Gazze'yi dümdüz etmeli" ve "Her teröristin kafasına bir kurşun" gibi ifadeler yazılı dövizler taşıdı.

Fanatik grubun taşıdığı dövizleri toplayan İsrail polisi ile gruptakiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

İsrail polisi, bölgeye pis kokulu tazyikli su sıkan TOMA ve atlı birliklerle takviye gönderdi, ancak gösteri gruba müdahale etmedi.

Fanatik Yahudiler, "Araplara ölüm" şeklinde ırkçı sloganlar attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı saldırılarında artış yaşanıyor.

ABD uyarmıştı

İsrail polisinin provokatif yürüyüşe engel olmasının, ABD ve Batı ülkelerinden Yahudi yerleşimci şiddetine karşı Tel Aviv yönetimine son dönemde uyarılarda bulunmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan Yahudi yerleşimcileri hedef alan yeni bir vize kısıtlama politikası uygulanacağını ve şiddet olaylarıyla bağlantısı olan kişilere seyahat yasağı getireceklerini duyurmuştu.

İsrail'in Filistinli sivilleri aşırılık yanlısı saldırılardan korumak için ek tedbirler alması gerektiğini belirten Blinken, hem İsrail yönetiminin hem de Filistin yönetiminin Batı Şeria'da istikrarı korumaktan sorumlu olduğunu ifade etmişti.

Fanatik Yahudi grupların provokatif çağrısı

"Tapınak grupları" adı verilen çeşitli fanatik Yahudi gruplar, günler öncesinden yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, Yahudilerce kutsal Hanuka Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 7 Aralık akşamı provokasyon niteliğinde bir yürüyüş yapacaklarını duyurmuştu.

Açıklamada, yürüyüşün, Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu "Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Mescid-i Aksa'daki yönetimini sona erdirmek" ve Kudüs ve Mescid-i Aksa'da "tam Yahudi hakimiyetini yeniden tesis etmek" amacıyla düzenleneceği ifadelerine yer verilmişti.

Yürüyüşün, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir'ine açılan Şam Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya doğru ilerleyecek şekilde planlandığı belirtilmişti.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak fanatik Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.