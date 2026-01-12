İsrail polisi, Netanyahu'nun eski danışmanının Katargate soruşturmasında "firari" olduğunu açıkladı

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Sırbistan'da bulunan eski danışmanı Srulik Einhorn'un, Katargate soruşturması kapsamında "hakkında yakalama kararı çıkartılan bir firari olduğunu" açıkladı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, Katar'ın dünya kupasına ev sahipliği yaptığı dönemde, Netanyahu'nun yakın çevresindeki bazı kişilerin "Katar için imaj çalışması yapmak üzere Doha'dan gizlice para almakla suçlandığı" ve ülke kamuoyunda "Katargate" ismi verilen soruşturmada yeni bir duyuru yaptı.

İsrail polisi, Netanyahu'nun eski danışmanı Yonatan Urich hakkında çarşamba günü görülecek duruşma öncesi mahkemeye sunduğu belgede, Netanyahu'nun şu an Sırbistan'da mukim diğer bir eski danışmanı Einhorn hakkında "yakalama kararı bulunan firari şüpheli" tanımını kullandı.

Urich ile iş ortağı olduğu vurgulanan Einhorn'un, devam eden "Katargate" ve "gizli bilgilerin yabancı basına sızdırılması" soruşturulmalarında şüpheli olduğu aktarıldı.

Kasım 2024'te açılan Katargate soruşturmasının ardından Einhorn'un, sorgusunun İsrail'de değil Sırbistan'da yapılmasını talep ettiği bildirilmişti. İsrail polisi Temmuz 2025'te Einhorn'u Sırbistan'da üç gün boyunca sorgulamıştı.

Habere göre, Einhorn, sorguda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları öncesinde ve sırasında Katar'ın imajını iyileştirmeyi amaçlayan iki ayrı kampanya yürüttüğünü kabul etmişti.

Söz konusu kampanyanın, Einhorn'un sahibi olduğu İsrailli "Perception" ve Sırbistan merkezli "Insight Partners" şirketleri aracılığıyla, Netanyahu'nun danışmanları Yonatan Urich ve Eli Feldstein'in desteğiyle yürütüldüğü iddia ediliyor.

Katargate soruşturması şüphelilerinden Urich'e Netanyahu'yla konuşma yasağı

İsrail mahkemesi, Katargate soruşturmasının bir diğer şüphelisi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanlarından Yonathan Urich hakkında "Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu soruşturmayla ilintili kişilerle iletişim kurma, Başbakanlık Ofisi'ne girme ve ülkeden ayrılma" yasağı getirdi.

İsrail basınına göre Urich ile Netanyahu, yasak kararının alındığı geçen çarşamba gününden sadece bir gün önce telefonda görüştü.

Ulrich'in kendisine getirilen yasaklara karşı temyiz dilekçesi sunduğu bildirildi.

Katargate soruşturmasında "yabancı bir ajanla iletişime geçme, rüşvet, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve kara para aklama" şüphesiyle ismi geçen Netanyahu'nun eski danışmanı Urich'e getirilen kısıtlamaların uzatılması için 13 Ocak'ta duruşma yapılacak.

"Katargate" skandalı

"Katargate" tartışmaları, Netanyahu'nun yakın danışmanlarının Katar hakkında halkla ilişkiler kampanyası yürütmek için örtülü biçimde milyonlarca dolar para aldıkları suçlamasıyla başlamıştı.

Bu iddialar, İsrail Başbakanı'nın sözcülerinden Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'un şüpheli olduğu, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) yürüttüğü bir soruşturmaya dönüşmüştü.

Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı belirtilmişti. Soruşturmadaki şüphelilerin, para transferlerini gizlemek için paravan şirketler kullandığı ortaya çıkmıştı.

Netanyahu'nun sözcüsü Feldstein ile danışmanı Urich, "Katargate" soruşturması kapsamında 31 Mart 2025'te tutuklanmış, Netanyahu da aynı gün polise "tanık" sıfatıyla ifade vermişti.