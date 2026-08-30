Haberler

İsrail'in Kalendiya Kampı'na Baskını ve UNRWA'ya El Koyması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın yaptı; ayrıca UNRWA'ya ait eğitim merkezini tahliye ederek çalışanları çıkardı. Bu durum, 350 öğrencinin eğitim hakkını ihlal ederken, bölgedeki sosyoekonomik koşulları daha da kötüleştiriyor.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek sokaklara araçlarını konuşlandırdı.

İsrail güçleri, Kefr Akab bölgesindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait eğitim merkezini de tahliye etti.

İsrail, Kalendiya Eğitim Merkezine el koymuştu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde, Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan Kalendiya Eğitim Merkezinin elektriğini ve suyunu kesip, Filistinli çalışanları çıkaran İsrail güçleri, 25 Ağustos'ta merkeze baskın düzenleyerek el koydu.

İsrail bu adımıyla, UNRWA verilerine göre, mesleki eğitim merkezindeki 15-19 yaşlarındaki 350 öğrencinin eğitim hakkını elinden aldı.

Tel Aviv yönetiminin Ajansa karşı izlediği politika, işgal altındaki Batı Şeria'da son derece kötü olan sosyoekonomik şartları her geçen gün daha da kötüleştiriyor.

Bu durum ayrıca 1948 ve sonrasında yerinden edilen milyonlarca Filistinli mültecinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmaya teşebbüs olarak değerlendiriliyor.

Son olarak, UNRWA dün Kalendiya Eğitim Merkezinde eğitim faaliyetlerini yeniden başlatma konusunda kararlı olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 22 kişi aranıyor

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gemi faciasında dikkat çeken iddia: Mürettebat Pakistanlıydı, yolcuları anlamadılar

Gemi faciasında skandal: Mürettebat tek kelime Türkçe bilmiyormuş
''Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez'' dedikleri bu olsa gerek

''Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez'' dedikleri bu olsa gerek
Girne'deki gemi faciasında kaptanın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

Gemi faciasının ardından çok sayıda gözaltı
Barış Göktürk'ten Leao sorusuna çarpıcı yanıt

Herkes ''Leao'' sorusuna verdiği yanıtı konuşuyor
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Acun'dan Fener'e transfer çalımı
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş

Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü

Emekli polis İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı: 3 ölü