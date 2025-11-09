İsrail Polisi, Doğu Kudüs'te Filistinli Aileleri Zorla Tahliye Etti

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli 3 aileyi zor kullanarak evlerinden dışarı çıkardığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Kudüs Valiliğinden aktardığı bilgilere göre, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesine İsrail güçleri baskın düzenledi.

Silvan beldesinin Batn el-Hava Mahallesi'ne yapılan baskında, Şuveyki ve Avde ailelerine ait 3 evin zorla tahliye edilmesi için operasyon yapıldığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için evlerin tahliye edildiği ifade edilirken, Kudüslü Asmahan Şuveyki, oğlu Ahmed Şuveyki ve Cuma Avde'nin evlerinin boşaltıldığı bilgisine yer verildi.

Evinden zorla çıkarılan Asmahan Şuveyki'nin eşyalarının evinden tahliyesi sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ahmed Şuveyki ise İsrailli yetkililerin evleri için verilen tahliye kararının 30 Kasım'a kadar uzatıldığını, buna rağmen polisin hiçbir uyarı yapmadan eve baskın düzenleyip eşyaları dışarı attığını vurguladı.

Şuveyki, İsrail polisinin şiddetine maruz kaldığını, vücudunda darp ve morluk izleri oluştuğunu söyledi.

Kudüs Valiliği, Filistinli ailelere ait evlerin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için zorla boşaltıldığını, evlerin yerleşimci Yahudi örgütü Ateret Cohanim'e verileceğini duyurdu.