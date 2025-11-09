Haberler

İsrail Polisi, Doğu Kudüs'te Filistinli Aileleri Zorla Tahliye Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Kudüs'te İsrail polisinin gerçekleştirdiği operasyonla, üç Filistinli aile evlerinden zorla çıkarıldı. Baskın sırasında yaşanan olaylar, tahliye edilen ailelerin karşılaştığı şiddeti ve evlerin gasbedilmesine yönelik artan tepkileri gözler önüne serdi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli 3 aileyi zor kullanarak evlerinden dışarı çıkardığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Kudüs Valiliğinden aktardığı bilgilere göre, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesine İsrail güçleri baskın düzenledi.

Silvan beldesinin Batn el-Hava Mahallesi'ne yapılan baskında, Şuveyki ve Avde ailelerine ait 3 evin zorla tahliye edilmesi için operasyon yapıldığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için evlerin tahliye edildiği ifade edilirken, Kudüslü Asmahan Şuveyki, oğlu Ahmed Şuveyki ve Cuma Avde'nin evlerinin boşaltıldığı bilgisine yer verildi.

Evinden zorla çıkarılan Asmahan Şuveyki'nin eşyalarının evinden tahliyesi sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ahmed Şuveyki ise İsrailli yetkililerin evleri için verilen tahliye kararının 30 Kasım'a kadar uzatıldığını, buna rağmen polisin hiçbir uyarı yapmadan eve baskın düzenleyip eşyaları dışarı attığını vurguladı.

Şuveyki, İsrail polisinin şiddetine maruz kaldığını, vücudunda darp ve morluk izleri oluştuğunu söyledi.

Kudüs Valiliği, Filistinli ailelere ait evlerin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için zorla boşaltıldığını, evlerin yerleşimci Yahudi örgütü Ateret Cohanim'e verileceğini duyurdu.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.