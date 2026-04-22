İsrail pasaportunu yakan yazar Sherman için Gazze'deki soykırımın inkarcıları, Holokost inkarcılarından kötü Açıklaması

Avustralya'da yaşayan ve Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için İsrail pasaportunu yakan yazar Veronica Sherman, "Soykırım inkarcılarının, Holokost inkarcılarından daha kötü olduğunu düşünüyorum." dedi.

İsveç vatandaşlığı da bulunan 51 yaşındaki Sherman, 10 yaşındayken İsrail'e göç etti ve 20 yaşına kadar burada yaşadı. Gençlik yıllarını İsrail'de geçiren Sherman, İsrail ordusunda da görev aldı.

Yahudi kökenli bir ailede büyüyen Sherman, gençlik yıllarında hem İsrail merkezli siyonist anlatının hem de "Hristiyan siyonizminin" etkisi altında kaldı.

Kendisini o dönem için "beyni yıkanmış" ve "çifte siyonist" olarak tanımlayan Sherman, yıllar sonra bu ideolojiden koptu ve bugün "siyonizme karşı mücadelesini" Avustralya'dan yürütüyor.

Sherman'ın, 2014'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında gördüğü bir görüntü hayatında kırılma yarattı, o günden bu yana Filistin'e bakışı değişti.

Avustralya'nın başkenti Canberra'da Temmuz 2025'te düzenlenen bir protestoda İsrail pasaportunu yakan Sherman, bu eylemle Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekti.

Sherman, "çifte siyonist" olmaktan İsrail pasaportunu yakma kararına giden süreci ve yaşadığı dönüşümü AA muhabirine anlattı.

"Korkunç bir ölüm kültü ve ölüm makinesinde görev yaptım"

İsrail'de yaşadığı dönemde "İsrailli Araplar" olarak tanımlanan öğrencilerin aslında Filistinli olduğunu sonradan fark ettiğini söyleyen Sherman, normal devlet okulunda birkaç yıl okuduğunu ancak İbranice bilmediği için çok zorlandığını, okul hayatının geri kalanını ise uluslararası okulda geçirdiğini dile getirdi.

Sherman, İsrail ordusunda görev yapmasına ilişkin konuşurken "dikkatli" olup bunu normalleştirmek istemediğini anlatarak "Keşke neye bulaştığımı anlamış olsaydım. Korkunç, korkunç bir ölüm kültü ve ölüm makinesinde görev yaptım." dedi.

O dönemde verdiği kararları hafife almadığını ifade eden Sherman, "Düşüncesizce yaptığım bir şey değildi. Aslında çok düşündüm ama o zamanlar beynim yıkanmıştı. Bunu ancak böyle tarif edebilirim." diye konuştu.

Sherman, "Bunu hiç söylemediler ama temelde Mossad için seçiliyordum." ifadesini kullandı.

"(Hristiyan siyonizmi) Aslında birçok açıdan bunun İsrail siyonizminden daha ölümcül olduğunu düşünüyorum"

Yazar Sherman, "17 yaşındaki, çocuk denecek yaşta bir kızın bunu yapmaya istekli olması için gerçekleştirilen beyin yıkama türü beni hayrete düşürüyor." yorumunu yaptı.

Sherman, hikayesinin karmaşıklaştığı noktanın, kendi ifadesiyle "çifte siyonist" olması olduğunu, "Yahudi bir evde" büyüdüğünü, İsrail'e de Yahudi geçmişleri nedeniyle göç ettiklerini belirtti.

Böylece hem "İsrail siyonizminin" hem de "Hristiyan siyonist" anlatının etkisi altında kaldığına işaret eden Sherman, özellikle Hristiyan siyonizmine ilişkin, "Aslında birçok açıdan bunun İsrail siyonizminden daha ölümcül olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sherman, her iki ideolojiden kurtulmanın "çılgın bir süreç" olduğunu, bunun kendisine bugün her iki dünyayı da eleştirebilecek benzersiz bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

Siyonist olmaktan "siyonist karşıtı" olmaya bir anda geçmesinin mümkün olmadığını belirten Sherman, özellikle Filistin konusunda geçmişte çok farklı düşündüğünü dile getirdi.

Sherman, "Filistin meselesi gündeme geldiğinde, sanki yüzüme bir tokat gibi çarptı." ifadesini kullandı.

"(Siyonizme karşı) 2014'ten beri elimden gelen her şeyi aktif olarak yapıyorum"

Hayatındaki asıl kırılmanın 2014'te yaşandığını aktaran Sherman, İsrail'in Gazze'ye bir kez daha saldırdığı sırada Google'da Gazze'den görüntüler aradığını anlattı.

Sherman, o görüntüyü şu sözlerle ifade etti:

"Yıkılmış binaların, molozların ortasında bir çocuğun gövdesi vardı. Başı yoktu. Uzuvları bile yoktu sanırım. Sanki sadece bir çocuk parçası gibiydi."

Sherman, bu anın kendisi için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak "O anda sanki her şey durdu." dedi.

Daha önce Filistinlilere bakarken gözlerinin önünde hep "biz ve onlar" şeklinde bir filtre bulunduğunu belirten Sherman, bu sefer ilk kez doğrudan bir insani trajediyle yüzleştiğini vurguladı.

Sherman, "O anda her şey çok netleşti. Bana yalan söylendiğini anladım. Sanki bu değiştirilmiş durumdan uyanmıştım." ifadelerini kullandı.

Bu andan sonra siyonizmin neden yanlış olduğunu anlamak için kendisini bu meseleye verdiğini anlatan Sherman, "(Siyonizme karşı) 2014'ten beri elimden gelen her şeyi aktif olarak yapıyorum." dedi.

"Ne yapabilirdim ki? Ailelerin katledilmesini nasıl izlemeye devam edebilirdim?"

Sherman, Temmuz 2025'te Canberra'daki parlamento binası önüne düzenlenen bir protesto sırasında İsrail pasaportunu sayfa sayfa yırtarak yaktığını anlattı.

Bu yüzden Kudüs'e artık dönemeyebileceğini düşündüğü için duygulandığını söyleyen Sherman, "Kudüs'ü seviyorum. Dünyada gerçekten bu bağı hissettiğim tek yer ama ben bir istilacıyım, Kudüs'e izinsiz giren biriyim. O şehre öylece yerleştirildim. O şehirle hiçbir geçmişim yok. Atalarımın o şehirle hiçbir bağı yok." diye konuştu.

Sherman, buna karşılık Nekbe'de evinden çıkarılan Filistinli bir arkadaşının babasının yaşadıklarını düşündüğünü belirtti. O ailenin evinin ve ağaçlarının ataları tarafından yapılıp dikildiğini vurgulayan Sherman, bu insanların Kudüs'le bir bağının olduğunun altını çizdi.

O tarihte Gazze'deki soykırım başlayalı neredeyse iki yıl olduğuna işaret eden Sherman, "O noktada soykırımın üzerinden neredeyse iki yıl geçmişti ve ne yapabilirdim ki? Ailelerin katledilmesini nasıl izlemeye devam edebilirdim?" diye sordu.

Bu eylemi neden yaptığına ilişkin Sherman, "Bu, sadece İsrailli olduğum için değil, her düzeyde, bir insan olarak olan bitenlere derinden karşı olduğumu söylemek için yapabileceğim bir şeydi." ifadesini kullandı.

"(Siyonizm) Bu, bir ölüm kültüdür, sadece Filistinliler için değil, Yahudiler için de"

Sherman, Avustralya'da İsrail'in Yahudiler için dünyadaki tek güvenli yer olduğunun iddiasına ilişkin, "Bu, tam bir saçmalık. Yahudiler her yerde güvende olmalı ve İsrail'in yaptıkları yüzünden güvenlikleri tehlikeye atılıyor." dedi.

Bu nedenle pankartlarında "Siyonizm Yahudiler için en tehlikeli şeydir" yazdığını aktaran Sherman, "(Siyonizm) Bu, bir ölüm kültüdür, sadece Filistinliler için değil, Yahudiler için de." diye konuştu.

Sherman, soykırıma sessiz kalmanın, onu desteklemekle aynı şey olduğunu dile getirerek "Soykırımı inkar edenlerin, Holokost'u inkar edenlerden daha kötü olduğunu düşünüyorum ve soykırımı desteklemek, Holokost'u desteklemekten daha kötüdür." ifadelerini kullandı.

İnsanların 1940'larda Holokost'tan gelen görüntülere anlık erişim imkanı olmadığını hatırlatan Sherman, bugün ise Gazze'den gelen görüntülerin telefon ekranlarından canlı izlenebildiğine dikkati çekti.

Holokost sonrası dönemde insanların Filistinlilere ne olduğunu, 1948'den itibaren neler yaşandığını ve neden 78 yıldır evlerine dönmek istediklerini öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Sherman, şunları kaydetti:

"Eğer Gazze'de doğmuş olsaydım ve çocuklarımı Gazze'de doğurmuş olsaydım, ben de tam olarak aynısını yapardım. Ayaklanırdım. Ailem için, halkım için özgürlük isterdim."