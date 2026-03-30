İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği baskınlarda Filistinli bir genci yaraladı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Ramallah'a düzenlediği baskınlara tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti.

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale ettiği olaylarda Filistinli bir genç vurularak yaralandı. Yaralı gencin durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.