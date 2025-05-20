İsrail Ordusunun Lübnan'da Gerçekleştirdiği İHA Saldırısında 3 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail, güneydeki Sur kentine bağlı el-Mansuri bölgesinde bir motosikleti hedef aldı." denildi.

İsrail'in söz konusu saldırıyı İHA'yla gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyinde dün İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırılarında bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.