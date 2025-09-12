Haberler

İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı! Bir kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı! Bir kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Bint Cibeyl ilçesine düzenlediği saldırıda bir kişiyi öldürdü. İsrail, geçtiğimiz gün Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas heyetine de saldırı düzenlemişti.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'ye yönelik ablukayı sürdüren İsrail, bölge ülkelerine yönelik saldırılarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas heyetine saldırı düzenleyen İsrail, bu kez de Lübnan'a saldırdı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Bint Cibeyl ilçesindeki Ayterun beldesini hedef aldı. Ayterun'un ez-Zuhur bölgesini hedef alan İsrail saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz

Arkadaşının başını kesti, yerde yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.