İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı! Bir kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'ye yönelik ablukayı sürdüren İsrail, bölge ülkelerine yönelik saldırılarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas heyetine saldırı düzenleyen İsrail, bu kez de Lübnan'a saldırdı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Bint Cibeyl ilçesindeki Ayterun beldesini hedef aldı. Ayterun'un ez-Zuhur bölgesini hedef alan İsrail saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.