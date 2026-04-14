İsrail ordusunun Lübnan'da çevresini bombaladığı Tibnin Devlet Hastanesi büyük hasar gördü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tibnin beldesinde düzenlediği hava saldırılarında, hastanenin hedef alındığı ve ciddi hasar gördüğü bildirildi. Saldırılar sonucu birçok bina ve araç da zarar gördü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 89'a çıktığını açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında, karşısındaki binayı hedef aldığı Tibnin Devlet Hastanesi de ciddi hasar gördü.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Tibnin beldesindeki hastanenin çevresine hava saldırısı düzenledi.

Hastanenin karşısındaki binanın bombalanması sonucu Tebnin Devlet Hastanesinde ciddi hasar meydana gelirken, çevresindeki başka binalar ve araçlar da zarar gördü.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan videolarda, hastane girişinin camlarının kırıldığı, sedyelerin hasar aldığı dikkati çekiyor.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti

Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
Hizbullah'tan savaşta bir ilk! İsrail'i optik sistemle donatılmış İHA'yla vurdular

Savaşta böylesi görülmedi! İsrail'i ilk kez bu silahla vurdular
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
Rekor artık Usain Bolt'a ait değil! 18 yaşındaki Gout Gout tarih yazdı

Tarihe geçti! Tüm dünya onu konuşuyor
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti

Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
Test sonucu sonrası savunma geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan “karışıklık” çıkışı

Test sonucu sonrası savunma geldi! "Karışıklık” çıkışı
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar