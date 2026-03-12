Haberler

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye ve Remle Beyda bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. Saldırılarda 634 kişi hayatını kaybetti, 1586 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye ve Remle Beyda bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu başkentteki Dahiye ve Remle Beyda bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Beyrut'ta şiddetli patlama ve uçak sesleri duyulurken, bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!

Süper Lig devinden TFF'ye gece yarısı olay yaratacak çağrı
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta