İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine bir hava saldırısı daha düzenledi

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Dahiye bölgesine yeni bir hava saldırısı düzenlerken, bölgeden dumanlar yükseldi.

Bölgede İsrail'e ait bir insansız hava aracı da alçak irtifada uçuş yapıyor.

İsrail ordusu kısa süre önce de Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ne hava saldırısı gerçekleştirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.