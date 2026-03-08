Haberler

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine bir hava saldırısı daha düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenleyerek, 2 Mart'tan bu yana 294 kişinin ölümüne sebep oldu. Saldırılar, bölgeden yükselen dumanlarla birlikte sürüyor.

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Dahiye bölgesine yeni bir hava saldırısı düzenlerken, bölgeden dumanlar yükseldi.

Bölgede İsrail'e ait bir insansız hava aracı da alçak irtifada uçuş yapıyor.

İsrail ordusu kısa süre önce de Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ne hava saldırısı gerçekleştirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Rusya: Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi

Rusya artık işi dalgaya vurdu! Avrupa'ya kara haberi böyle verdiler
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
İran füzeleri yağarken İsrail polisi telefon peşine düşmeye başladı

İran füzeleri yağarken İsrail polisi telefon peşine düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor