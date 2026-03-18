Haberler

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelere gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 33 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun başkent Beyrut'a gece ve sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi, saldırılarda 41 kişi yaralandı.

Bakanlık, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Habbuş beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını, 8 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

İsrail'in Sayda kentinin Kanarit beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Bekaa bölgesindeki Sehmar beldesinde 4 eve düzenlenen hava saldırılarında ise 4 kişi öldü.

NNA'nın haberine göre, Sur kentine bağlı Burç Kalavay beldesinde bir araca İsrail'e ait insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Baalbek bölgesine düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı Sayda'daki sahil yolunda bir araca düzenlenen İsrail saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Nebatiye beldesine düzenlenen saldırıda 11 sivil savunma çalışanı yaralandı.

Nebatiye vilayetinin Cebşit beldesindeki saldırıda ise 4 Suriyelinin öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
