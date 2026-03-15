İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda bir aileden 4 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında es-Sağir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda toplamda 826 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Nebatiye kentine bağlı Mercayun ilçesindeki Kantara beldesinde bir evi bombaladığı belirtildi.

İsrail ordusunun hedef aldığı evde anne, baba ve 2 çocuktan oluşan es-Sağir ailesinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
