İsrail'in Gazze'de ateşkes kapsamında çekildiği bölgeye düzenlediği bombardımanda 1 çocuk öldü

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Saldırının, ateşkes anlaşması çerçevesinde çekilmiş bir bölgeye düzenlendiği bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bir bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 14 yaşındaki Hamade Şadi el-Fecm yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, söz konusu hava saldırısında ateşkes anlaşması gereği İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus'un Beni Suheya beldesinin hedef alındığını aktardı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması gereği "Sarı Hat"tın gerisine çekilen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürürken çekildiği bölgelere de sık sık saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
