İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 61 Filistinli yaşamını yitirdi.

İSRAİL, YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALDI

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır ve evlerin yanı sıra insani yardım bekleyenleri hedef aldı. Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu bir alana düzenlenen saldırıda bir anne ve çocuğu hayatını kaybetti.

BİR GÜNDE 61 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan hava saldırısında, biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampında zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadırı hedef aldı. Saldırıda karı-koca ve üç çocukları olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki İslam Üniversitesi yakınlarında yer alan bir çadırın vurulduğu hava saldırısında ise aralarında çocukların da olduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in kuzeydeki Cibaliya Nezle beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

SİVİLLERE AİT EVLER BOMBALANDI

İsrail ordusu, Zeytun ve Sabra mahallelerinde sivillere ait evleri bombalamaya ve yıkmaya devam ediyor. Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir ev bombalandı, 2 çocuk yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. İsrail ordusu Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilenlerin kaldığı vakıf binasını hedef aldı. Saldırıda aynı aileden 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden Zeytun Mahallesi'ne yönelik hava ve topçu bombardımanı sonrasında yüksek patlama sesleri işitildi; yükselen yoğun duman bulutları görüldü. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesinde açtığı ateş sonucu insani yardım tırlarının güvenliğini sağlayan 12 Filistinli öldü, yardım bekleyen 30 kişi yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentinde yer alan eş-Şati Mülteci Kampı'na yönelik İsrail saldırılarında ise Filistinli 5 sivil yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kademeli olarak yeniden işgal etme planı kapsamında, 11 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'nde katliam, zorla yerinden etme ve ev yıkımlarını sürdürüyor.

NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRILAR

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde insani yardım bekleyenlerin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun helikopterle mülteci kampındaki bir daireyi bombaladığı saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu. Nusayrat Kampının batısında ise Filistinlilere ait bir ev bombalandı, biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Kamptaki fırın yakınlarında yer alan evin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

GÜNEY BÖLGELERİNE DÜZENLENEN SALDIRILAR

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinli aileye ait bir evin havadan vurulması sonucu 1 kadın ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Çocuklardan birinin bebek olduğu kaydedildi. Han Yunus'taki Mevasi bölgesinde bulunan Hilal Sahra Hastanesi yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadır insansız hava aracıyla hedef alındı; 12 Filistinli yaralandı. Mevasi'deki bir diğer hava saldırısında 6 Filistinli daha hayatını kaybetti.

GAZZE'Yİ İŞGAL PLANININ İLK AŞAMASI BAŞLADI

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, "Gazze'yi işgal planının ilk aşamasının başladığını açıkladı. Plan kapsamında İsrail ordusu, Gazze ve çevresini kontrol altına aldı.