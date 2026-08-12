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Gazze'de İsrail saldırılarında 6 Filistinli yaralandı

Gazze'de İsrail saldırılarında 6 Filistinli yaralandı
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İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri ağır olmak üzere 6 Filistinli yaralandı. Beyt Lahiya, Han Yunus ve Bureyc Mülteci Kampı'nda İHA ve ateş açma sonucu yaralanmalar meydana geldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesinden alınan bilgiye göre Beyt Lahiya beldesinin batısındaki kavşak yakınlarında bir araca İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.

Güneydeki Nasır Hastanesinden alınan bilgiye göre ise İsrail ordusunun, Han Yunus kentinin merkezinde bir grup sivili İHA ile hedef alması sonucu bir yaşlı ile bir çocuk yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda konuşlanan İsrail askerlerinin Salahaddin Caddesi'nde bulunan Filistinlilere ateş açması sonucu ise 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusuna ait araçlar ve İHA'ların, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki yerleşim yerlerine yoğun şekilde ateş açtığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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