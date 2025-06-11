İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 47 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, açlıkla boğuşan Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail askerleri Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım için bekleyen Filistinlilere sabah saatlerinde ateş açtı.

Saldırıda en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Refah kentinde İsrail-ABD güdümündeki insani yardım merkezlerinden yardım almak için bekleyen 9 Filistinli, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Ayrıca sivil savunma ekipleri, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 11 Filistinlinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen İsrail saldırısında 2 Filistinli öldü.