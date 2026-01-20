Haberler

İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaralarken, 29 kişiyi gözaltına aldı. Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, 29 Filistinliyi ise gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde Doğuş (Mehd) Kilisesi Meydanı'nda 2 Filistinli, İsrail güçlerince darbedildi.

Kızılay ekiplerinin müdahele ettiği Filistinliler, tedavi için hastaneye sevkedildi.

Öte yandan Esirler Medya Ofisi, İsrail ordusunun Batı Şeria'da sabah saatlerinde biri çocuk 29 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail güçlerinin Beytüllahim'de 14, Cenin'in Burkin beldesinde 10, Nablus'ta 4 ve Ramallah'ın Kefr Malik beldesinde 1 çocuğu gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
