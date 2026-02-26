Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli bir kadını darbederek yaraladı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir eve baskın düzenlerken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de El Halil kenti yakınında Filistinli bir kadını darbederek yaralandı.

Filistinli aktivist Usame Mehamira yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerden oluşan bir grubun Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafer Yatta'da bulunan Hirbet et-Tibyan köyü sakinlerine saldırdığını söyledi.

Mehamira, gaspçı İsraillilerin bölge sakinlerine saldırması sonucu Filistinli bir kadının aldığı darbeler sonucu yaralandığını, İsraillilerin Filistinlilerin tarlaları ve evlerinin çevresinde hayvanlarını otlattığını aktardı.

İsrail ordusunun bölgeye baskın düzenlediğini söyleyen Mehamira, Ebu Ubeyd ailesinden bir Filistinlinin gözaltına alındığını ifade etti.

Yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsrailllerin, hayatı yaşanmaz kılmak ve bölgedeki Filistinlileri yerinden etmek için neredeyse her gün düzenlediği saldırıların sayısında artış olduğunu aktarıyor.

Filistin Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'un güneyindeki Duma beldesi yakınlarında bulunan Hirbet el-Meracim köyüne baskın düzenlediği ve Filistinlilerin tarım arazilerine girdiği belirtildi.

Bu durumun Filistinlilere karşı doğrudan bir kışkırtma eylemi olduğu kaydedilen açıklamada, gaspçı İsraillilerin Filistinlilerin toprakları ve mülklerine karşı işledikleri ihlallerin sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, saldırgan İsraillilerin benzer saldırıları sürekli gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.

İsrail Nablus'ta bir eve baskın düzenledi

İsrail ordusu da Nablus kentine düzenlediği baskında bir Filistinlinin evine zorla girdi.

Edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu kente düzenlediği baskında Hıllet el-Amud Mahallesine konuşlandı.

Bölgeyi kapatan İsrail askerleri kuşattığı bir eve baskın düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun baskınlarını ve saldırılarını ramazan ayında da artırdığını belirtiyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1117 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 500 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.