İsrail ordusundan, işgal altındaki Batı Şeria'da taş atan Filistinlileri öldürme emri

İsrail ordusunun askerlere işgal altındaki Batı Şeria'da kendilerine taş atan Filistinlilere öldürme emri verdiği ortaya çıktı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, işgal altında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de 2 Filistinlinin, hiçbir "tehlike" arz etmemelerine rağmen askerler tarafından infaz edilmesi ve benzer birkaç olaya ilişkin İsrail ordusu tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Cenin'de askerlerin talimatını dinlemelerine rağmen 2 Filistinlinin yargısız şekilde infaz edildiği ve görüntülerinin dünyada infiale yol açtığı olayda bazı mesleki eksiklikler tespit edildiği aktarıldı.

Askerlerin savunmalarında, kordon altına alınmış binadan çıkan 2 Filistinlinin üzerlerinde silah ya da patlayıcı olmadığını göstermek için kıyafetlerini çıkarması ve ellerini kaldırmasına rağmen "hayatlarının tehlikede olduğunu hissettikleri" için ateş açtıklarını ileri sürdüğü kaydedildi.

"Taş atmak gibi zarar verme girişiminde bulunan her terörist öldürülmelidir"

Soruşturmada taş atan Filistinlilere karşı ordunun, "Taş atmak gibi zarar verme girişiminde bulunan her terörist öldürülmelidir." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Ordunun bu şekilde caydırıcılığı artırmayı hedeflediği iddia edilirken bu hafta Gush Etzion Yahudi yerleşimi yakınlarında İsrail askerlerine taş atan iki Filistinlinin öldürüldüğü hatırlatıldı.

İsrail ordusu, askerlerin hareket özgürlüğü ve hayatını tehlikede hissettiğinde herkesi öldürme hakkına sahip olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, tek sorunun fazla mermi ateşlenmesi olduğuna hükmetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde 6 Aralık'ta 2 Filistinlinin öldürüldüğü olayda İsrail ordusunun, askerlerin hareketini desteklediği aktarıldı.

El-Halil'de yaşanan olayın ortaya çıkan görüntülerinde, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi aracında seyir halindeyken durdurduğu, Filistinlinin aracıyla askerlerin yanına geri gelirken birden ateş açılmaya başlandığı, paniğe kapılan Filistinlinin bir İsrail askerini görmeyerek yavaşça çarptığı ve sonrasında diğer askerler tarafından açılan yoğun ateşle öldürüldüğü görüldü.

İsrail ordusu, araç sürücüsünün yanı sıra yoldan geçen bir Filistinlinin de hayatını kaybettiği olay hakkında, askerlerin tek kabahatinin fazla mermi kullanmak olduğunu ileri sürerek, "Az sayıda mermi ateşlemeli ve sadece sürücüye ateş etmeliydi." hükmüne vardı.

Emirler Ekim 2023'te değişti

İsrail ordusunun Ekim 2023 öncesinde işgal altındaki Batı Şeria'da taş atan Filistinlilere yönelik emirlerinde kaçanlara, başkalarını tehlikeye atmayanlara ve silahlı olmayanlara ateş etmenin yasak olduğu aktarıldı.

Yedioth Ahronoth, bu kuralların Ekim 2023'te değiştirildiğini ve askerlerin öldürmek için ateş açmasına izin verildiğini belirtti.

Gazetenin haberinde, İsrail'in meşruiyeti sivillerin öldürülmesinin önünde görülerek, "Bu değişikliğin tehlikesi, ilgisiz kişilere zarar vermenin ötesinde, İsrail'in dünyadaki meşruiyetine zarar vermesi." ifadesine yer verildi.

Yine geçmişte, sarı plakalı (İsrail plakalı) araçlara ateş açmanın içinde Yahudiler olma ihtimaline karşı yasak olduğu hatırlatıldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılında onlarca kişiyi öldürdüğü, bu olayların hala kapsamlı bir şekilde soruşturulduğu belirtilen haberde, ordunun "şüphelileri öldürmek için en fazla 5 mermiyi isabetli ve sınırlı şekilde kullanmasını" istediği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Filistinli gençlerin sokaklarda dolaşmasından endişe ettiği ve bu nedenle A bölgesinde saldırılar yaptığına dikkat çekildi.