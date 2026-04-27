Lübnan'da Ateşkes İhlali: 1 Ölü, 4 Yaralı Hizbullah'tan Misilleme

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ateşkesi ihlal ederek işgal dışındaki beldelere saldırı düzenledi; Beraşit'te 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hizbullah ise İHA ile Nakura'daki İsrail askerlerini hedef aldı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen işgal ettiği alanların dışındaki beldelere düzenlediği hava ve topçu saldırıları 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinden bu yana Mecdel Zun, Beraşit, Haris, Kana, Basalya, Ciba, Kefur, Kakasiyyet Cisir, Konin, Yumhur Şakif, Şakra, Hadasa, Doğu Zavtar, Batı Zavtar ve Mecdel Silm beldelerini bombaladı.

İsrail topçuları da Mansuriyye, Biyut Siyad, Doğu Zavtar, Batı Zavtar ve Yumhur beldelerini hedef aldı.

Beraşit beldesine düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hedef alınan söz konusu beldeler İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

Hizbullah: İsrail askerlerini İHA'yla vurduk

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, ihlallere karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Nakura beldesinde konuşlu İsrail askerlerinin 2 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
