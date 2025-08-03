İsrail Ordusundan Suriye'ye Eşzamanlı Baskın

İsrail ordusu, gece yarısı Suriye'nin güneyinde dört yere eşzamanlı baskın düzenlediğini iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, ele geçirilen istihbaratın ardından İsrail birliklerinin ülkenin güneyindeki dört ayrı bölgeye eş zamanlı baskınlar düzenleyerek çok sayıda silah ele geçirdiği ileri sürüldü.

Suriye'nin güneyindeki Hader beldesinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen birkaç kişinin alıkonduğu ve sorgulandığı iddia edildi.

Buna karşın İsrail ordusuna bağlı 210'uncu Tümen'in işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ni korumak bahanesiyle Suriye'deki işgalini sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.