İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Şeba'ya İHA saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın Şeba beldesine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırıda bir çobanın yaralandığı belirtiliyor. Yerel kaynaklar, İsrail'in daha önce çeşitli bahanelerle bölgedeki işgalini genişlettiğini aktardı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu daha önce çeşitli bahanelerle işgalini genişlettiği Şeba beldesine saldırı gerçekleştirdi.
İsrail'in İHA ile düzenlediği saldırıda bir çobanın yaralandığı belirtildi ancak sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Şeba beldesinde İsrail işgali altındaki tepelerden birinde askeri kontrol noktası bulunuyor; İsrail ordusu bu şekilde belde sakinlerinin hareketlerini kısıtlıyor.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu