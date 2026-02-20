Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nı hedef aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentindeki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hedef alınan noktanın Hamas'a ait bir karargah olduğu iddia edildi. Bölgedeki çatışmalar ve ateşkes ihlalleri devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı, kamptaki Hıttin Mahallesi'ni 3 füzeyle hedef aldı.

Saldırının ardından bölgede patlamalar meydana geldi.

Lübnan makamlarından saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Ayn el-Hilve bölgesinde Hamas'a bağlı unsurların faaliyet yürüttüğü ileri sürülen bir merkezin hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu noktanın "Hamas'a ait bir karargah" olduğu öne sürüldü.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi halen işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani

Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Rüyamda görsem inanmam
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor

Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Cani kardeşlere ceza yağdı
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?