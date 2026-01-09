İsrail ordusu, Lübnan topraklarına girerek sınır hattındaki bir evi havaya uçurdu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Yarun beldesine girerek bir evi patlayıcılarla havaya uçurduğu belirtildi.

Tel Aviv yönetimi, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı bir kara birliği, sabah saatlerinde Yarun beldesindeki Beyadir Mahallesi'ne girerek bir evi patlayıcılarla yıktı.

Öte yandan İsrail ordusunun söz konusu saldırı sırasında sınır hattındaki Marun er-Ras beldesi yakınlarına aydınlatma fişeği attığı ve bölgede yangın çıktığı aktarıldı.

Söz konusu saldırılarda can kaybı ya da yaralanmaya dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.