İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulundu
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 59 köy ve beldenin sakinlerine saldırı uyarısı yaparak evlerini terk etmelerini istedi. Hedef alınan bölgelerde Hizbullah'a yönelik askeri operasyonlar planlanıyor.
Açıklamada, söz konusu beldelerin sakinlerinin evlerini terk edip en az 1 kilometre uzağa gitmeleri gerektiği kaydedilerek, boşaltılması istenen beldelerde Hizbullah hedeflerine saldırı düzenleneceği ileri sürüldü.
İsrail ordusu daha önce de Lübnan- İsrail sınırının güney hattında 30 beldenin boşaltılmasını istemişti.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.
İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.