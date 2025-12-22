Haberler

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun, Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'daki saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sayda'daki Kuneytra-Mimariyye yolunda hareket halindeki bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Sayda'ya düzenlenen saldırıda Hizbullah mensubu bir grubun hedef alındığı ileri sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
