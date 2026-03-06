Haberler

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyuruldu

Güncelleme:
İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'dan gelen füze saldırısını tespit etti ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Tel Aviv ve Batı Şeria'da sirenler çaldı.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte 28 Şubat'tan bu yana saldırılar düzenlediği İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran misillemesi nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misillemenin hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

Tel Aviv ve çevresinin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde sirenlerin çalmasına neden olan İran'ın son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 4. dalga misilleme oldu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
