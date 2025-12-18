İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 1'i çocuk 2 Filistinli yaralandı

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail ordusunun saldırısı sonucu 1'i çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Yerel sağlık kaynaklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail askerlerinin ateş açtığı, biri 14 yaşında bir çocuk olmak üzere, 2 Filistinli yaralandı.

Filistinli çocuğun Gazze kentinin doğusundaki El-Derac Mahallesinde, genç bir adamın ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan Beni Suheyla beldesinde yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

Trump, bir süre önce yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini kaydetmiş, plan kapsamında "Gazze Barış Kurulu"nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, özellikle bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze'nin yönetimi konusundaki tartışmalar devam ediyor.