İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ensariye köyüne yoğun saldırılar düzenledi

TEL İsrail ordusu, dün sakinleri için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Lübnan'ın güneyindeki Ensariye köyüne yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sayda kenti yakınlarında bulunan El-Ensariye köyünden Hizbullah'ın roket fırlattığı ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusunun gece boyunca Hizbullah'ın söz konusu bölgeden İsrail'e roket fırlatmasına yanıt olarak komuta merkezlerinin ve saldırı altyapısının hedef alındığı savunuldu.

Dün Hizbullah, Beyt Şemeş'te İsrail ordusunun siber savunma ve iletişim birimine bağlı uydu iletişim istasyonunu ve İsrail İç Cephe Komutanlığı'nın Ramle Üssü'nü füzelerle hedef aldığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın roket atışlarının ardından bölge sakinlerine köyden en az bin metre uzaklaşılması uyarısında bulunmuş, sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımlamıştı.