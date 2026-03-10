Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ensariye köyüne yoğun saldırılar düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Hizbullah'ın roket atışlarına yanıt olarak Lübnan'ın Güneyindeki Ensariye köyüne yoğun saldırılar düzenledi ve bölge sakinlerine sürgün emri yayımladı.

TEL İsrail ordusu, dün sakinleri için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Lübnan'ın güneyindeki Ensariye köyüne yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sayda kenti yakınlarında bulunan El-Ensariye köyünden Hizbullah'ın roket fırlattığı ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusunun gece boyunca Hizbullah'ın söz konusu bölgeden İsrail'e roket fırlatmasına yanıt olarak komuta merkezlerinin ve saldırı altyapısının hedef alındığı savunuldu.

Dün Hizbullah, Beyt Şemeş'te İsrail ordusunun siber savunma ve iletişim birimine bağlı uydu iletişim istasyonunu ve İsrail İç Cephe Komutanlığı'nın Ramle Üssü'nü füzelerle hedef aldığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın roket atışlarının ardından bölge sakinlerine köyden en az bin metre uzaklaşılması uyarısında bulunmuş, sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımlamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon

Her çalışana kişi başı 300 bin TL ödeyecekler
13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

Netanyahu'yu çıldırtacak hamle
Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor

34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini