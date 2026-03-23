İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kentindeki Dahiye bölgesine iki hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonrası bölgede patlama sesleri duyuldu ve dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Dahiye'yi yarım saat içinde 2 kez hedef aldı.

İsrail saldırısının ardından başkent Beyrut ve çevresinde güçlü patlama sesi duyuldu, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.

Beyrut ve çevresinde uçak sesleri duyuluyor.

İsrail ordusu akşam saatlerinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye saldırı tehdidini yinelemişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
