İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus kentlerine baskın düzenleyerek askeri takviye gönderdi. Görgü tanıkları, özel kuvvetlerin El-Bire'ye, diğer ordunun ise Nablus'un doğu mahallelerine baskın yaptığını bildirdi.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus kentlerine baskın düzenleyerek, bu kentlere askeri takviye güçler gönderdi.
Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna ait özel kuvvetlerin El Bire'ye baskın düzenlediğini, ardından El-Masyun Mahallesi'ndeki Yermuk Camisi yakınlarına askeri takviye güçlerin geldiğini söyledi.
Orduya ait diğer güçlerin de Nablus'un doğu mahallelerine baskın düzenlediğini ifade eden görgü tanıkları, ordu güçlerinin, "El-Meslah" bölgesinde ve Balata Mülteci Kampı'nda bulunduğuna işaret etti.
Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel