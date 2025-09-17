Haberler

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus kentlerine baskın düzenleyerek askeri takviye gönderdi. Görgü tanıkları, özel kuvvetlerin El-Bire'ye, diğer ordunun ise Nablus'un doğu mahallelerine baskın yaptığını bildirdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus kentlerine baskın düzenleyerek, bu kentlere askeri takviye güçler gönderdi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna ait özel kuvvetlerin El Bire'ye baskın düzenlediğini, ardından El-Masyun Mahallesi'ndeki Yermuk Camisi yakınlarına askeri takviye güçlerin geldiğini söyledi.

Orduya ait diğer güçlerin de Nablus'un doğu mahallelerine baskın düzenlediğini ifade eden görgü tanıkları, ordu güçlerinin, "El-Meslah" bölgesinde ve Balata Mülteci Kampı'nda bulunduğuna işaret etti.

