İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampında 25 binayı daha yıkma kararı aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 25 binayı yıkmak için yeni bir askeri emir çıkardığını açıkladı. Karar, bölgedeki Filistinlilere yönelik artan saldırılar ve insan hakları ihlalleri konusundaki endişeleri artırıyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampında 25 binayı daha yıkma kararı aldığı belirtildi.

Tulkerim Valisi Abdullah Kemil yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nur Şems Mülteci Kampındaki 25 binayı yıkmak için yeni bir askeri emir çıkardığını kaydetti.

Vali, söz konusu kararın İsrail'in kibrinin bir göstergesi ve Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarındaki Filistinlilere karşı işlenen suçların bir parçası olduğunu ifade etti.

Sivilleri ve mülklerini hedef alan sistematik yıkımlarla söz konusu 2 kamptaki Filistinlilerin zorla yerinden edildiğini dile getiren Kemil, uluslararası norm ve sözleşmeler, insan hakları yasaları ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu fiillerin durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılar, ardından Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına da yönelmişti.

İsrail, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 50 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etti. İki kentteki mülteci kamplarında bulunan yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine de izin vermiyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
