Gazze'ye saldıran İsrail ordusunda en çok vatandaşı bulunan ülkelerin başında ABD yer aldı

İngiliz haber sitesinin, İsrail ordusundan edindiği verilere göre, Gazze'ye saldırılar düzenleyen İsrail ordusunda yaklaşık 50 bin yabancı pasaportlu asker bulunurken bunların çoğunu ABD, Fransa, Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Romanya, Polonya, Etiyopya ve Kanada vatandaşları oluşturdu.

Askeri ve istihbarat kurumlarının çalışmalarına ilişkin araştırma haberleri yapan İngiliz Declassified UK, bilgi edinme yasası kapsamında İsrail ordusundan, Gazze saldırıları süresince ordusunda yer alan yabancı uyrukluların sayısını ve ülke bilgilerini talep etti.

İsrail ordusu, ülkede faaliyet gösteren Hatzlacha adlı sivil toplum kuruluşunun avukatı Elad Man aracılığıyla, Mart 2025'te yapılan başvuruya cevaben orduda yer alan yabancı uyruklu asker sayısını ve ülke bilgilerini paylaştı.

Yaklaşık 50 bin yabancı askerin, biri İsrail olmak üzere, en az bir başka ülke vatandaşı olduğunun dikkati çekildiği açıklamaya göre, İsrail ordusuna en çok asker ABD'den katıldı.

ABD'den katılan 13 binden fazla askerin 12 bin 135'inin çifte vatandaş, 1207'sinin ise ikiden fazla vatandaşlığa sahip olduğu görülürken, ABD'yi 6 bin 464 askerle Fransa takip etti.

Ukrayna'yla savaş halinde olan Rusya'dan 5 bin 169 asker, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında yer alırken Rusya'nın ardından en çok asker gönderen 4'üncü ülke 4 bin 103 askerle Almanya oldu.

Rusya ile savaşta olan Ukrayna ise 3 bin 266 askerle 5'inci sırada yer aldı.

İngiliz vatandaşlığı da bulunan İsrail ordusu mensuplarının sayısı 2 bin 69 olarak açıklandı. Bu ülke vatandaşlarını, sayıları 939 ila 1760 arasında değişen askerlerle Romanya, Polonya, Etiyopya ve Kanada takip etti.

İngiliz askerlerinin İsrail ordusunda yer almasını değerlendiren Kamu Yararı Hukuk Merkezi avukatlarından Paul Heron, "İngiliz askerlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğine ilişkin ciddi bir kanıt varsa burada dokunulmazlık ortadan kalkmalı. İngiltere'nin soykırımları ve yasa dışı askeri eylemleri önleme sorumluluğu bulunuyor." dedi.

Heron, çifte vatandaşların başka ülkelerde işlediği suçların incelenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu suçlar için tutuklama ve yargılamalar yapılmalı." diye konuştu.

İngiltere'de bazı sivil toplum kuruluşları, geçen yıl İsrail ordusu adına Gazze'de savaşan İngilizlerin isimlerini ve işledikleri suçları belgeleyen kanıtları, Londra Metropolitan Polisi'ne sunmuştu.

Belgelerde, 50 İngilizin, İsrail'le hiçbir bağı olmamasına rağmen İsrail ordusunda yer aldığı bilgisi de paylaşılmıştı.