Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup, İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordu karakolundaki askerlere saldırdı. İsrailli askerlere taş atıp araçlara zarar veren grubu Filistinli zanneden askerler ise havaya 3 el ateş ederek karşılık verdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grubun askerlere biber gazı ile saldırdığı, taş attığı ve askeri araçlara zarar verdiğini belirtildi. Açıklamada, ses bombası kullanılarak dağıtılan kalabalık arasından bir gaspçı İsraillinin yaralandığı kaydedildi.

ASKERLER HAVAYA ATEŞ EDEREK KARŞILIK VERDİ

Açıklamada, İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu askerinin, askeri araca taş atan şahısları "Filistinli sandığı" ve bu nedenle havaya üç el ateş ettiği belirtildi. Çocuğun bu sırada yaralanmış olabileceği vurgulanan açıklamada, kullanılan kurşunun kaynağına dair inceleme başlatıldığı bildirildi.

OLAYLARI BAŞLATAN 14 YAŞINDA BİR ÇOCUK İDDİASI

Haaretz gazetesi ise olayların 14 yaşında bir İsraillinin, askerler tarafından taş attığı gerekçesiyle yaralanması üzerine patlak verdiğini yazdı. Öte yandan, çocuğun kauçuk mermiyle yaralanmadığı, hastanedeki kontrollerde gerçek mermiyle vurulduğu tespit edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah'a bağlı Kafr Malik beldesinde Filistinlilere saldıran ve mülklerine zarar veren, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerlerine saldırmıştı. Olaydan 3 gün önce 3 Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail askerlerinin, yerleşimcilerin kendilerine saldırmasına karşı gerçek mermiyle havaya uyarı ateşi açtığı iddiası tartışma konusu olmuştu.

FİLİSTİNLİLERE SALDIRIP EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, 25 Haziran'da, Ramallah'ın doğusundaki Kafr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti. Daha sonra olay yerine gelen İsrail askerlerinin, saldırıya karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu 3 Filistinli öldürülmüş, 7 Filistinliyi de yaralanmıştı. Filistin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu en az bin Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Aq cocuklari...

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