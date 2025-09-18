İsrail Ordusuna Ramallah'ta Filistinli Direnişi
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde askeri operasyon başlattı. Filistinliler, işgalci güçlere taş fırlatarak direniş gösterdi ve bazıları gözaltına alındı.
RAMALLAH, 18 Eylül (Xinhua) -- İsrail ordusu, Batı Şeria'nın iç kesimindeki Ramallah kentine yönelik askeri operasyon başlatan İsrail ordusu, Filistinlilerin direniş ve protestolarıyla karşılaştı. İşgalci güçlere taş fırlatarak tepki gösteren Filistinlilerin bazıları İsrail askeri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Xinhua / Güncel