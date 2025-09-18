Haberler

İsrail Ordusuna Ramallah'ta Filistinli Direnişi

İsrail Ordusuna Ramallah'ta Filistinli Direnişi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde askeri operasyon başlattı. Filistinliler, işgalci güçlere taş fırlatarak direniş gösterdi ve bazıları gözaltına alındı.

RAMALLAH, 18 Eylül (Xinhua) -- İsrail ordusu, Batı Şeria'nın iç kesimindeki Ramallah kentine yönelik askeri operasyon başlatan İsrail ordusu, Filistinlilerin direniş ve protestolarıyla karşılaştı. İşgalci güçlere taş fırlatarak tepki gösteren Filistinlilerin bazıları İsrail askeri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Melania Trump'ın Kraliyet yemeğinde giydiği elbise olay yarattı

Melania Trump'ın Kraliyet yemeğinde giydiği elbise olay yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi

Altın gece rekor kırdı, tek açıklama ile rüzgar tersine döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.