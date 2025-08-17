İsrail Ordusu Yemen'de Elektrik Santralini Vurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'da, İran destekli Husilere ait olduğu iddia edilen bir elektrik santralini hedef aldığını duyurdu. Saldırı, Husilerin İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'da bir elektrik santralini vurduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Sana'nın güneyinde, İran destekli Husiler tarafından kullanıldığı iddia edilen bir elektrik santralinin hedef alındığı belirtildi.

Husilerin İsrail'e düzenlediği balistik füze ve İHA saldırılarına yanıt olarak söz konusu elektrik santralinin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail basınına konuşan bir ordu yetkilisi ise Yemen'e saldırının İsrail donanması tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Sana'nın güneyindeki Haziz Elektrik Santrali yakınlarında sabah saatlerinde patlamalar duyulduğu bildirilmişti.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Suçlu ve iflas etmiş düşman, sadece hizmet tesislerini ve sivil yapıları hedef alıyor: Elektrik, su gibi." ifadelerini kullanarak İsrail'e işaret etmişti.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkandan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.