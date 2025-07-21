İsrail hedef değiştirdi: Sonları Tahran gibi olacak

İsrail hedef değiştirdi: Sonları Tahran gibi olacak
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İsrail, Suriye'den sonra şimdi de Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerini vurdu. Hudeyde Limanı'na düzenlenen hava saldırısıyla ilgili açıklama yapan Savunma Bakanı Katz, "Yemen'in kaderi Tahran'ınki gibi olacak." dedi.

Geçtiğimiz hafta Suriye'ye yönelik saldırılarla gündeme gelen İsrail, bu kez rotasını Yemen'e çevirdi.

HUDEYDE LİMANI VURULDU

İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada, özellikle Yemen'in Hudeyde Limanı ile batı kıyılarında bulunan Husi hedeflerinin vurulduğu duyuruldu.

"SONLARI TAHRAN GİBİ OLACAK"

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise, "İsrail ordusu, Hudeyde Limanı'nda yer alan Husilere ait oluşumları imha ederek, daha önce hedef alınan terör altyapısının yeniden inşasını engelledi" ifadelerini kullandı.

Katz, Yemen'i tehdit ederek "Sonları Tahran gibi olacak. Husiler, bize füze saldırısı düzenlemenin bedelini ağır ödeyecek" dedi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan Husilerden ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Ordumuz hazır evellah asıl savaş neymiş bizle savaşınca görecekler

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