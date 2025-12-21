Haberler

İsrail ordusu, yaklaşık 10 bin yedek askeri evlerinde de silahlandırmayı planlıyor

İsrail ordusu, 'David Tümeni' adı verilen yedek asker grubuna evlerinde silah bulundurma izni vererek, askeri hazırlık seviyesini artırmayı hedefliyor. 40-60 yaş aralığındaki yedek askerler, evlerinde M4 tüfekleri ile birlikte kask ve savaş yeleği bulunduracak. Bu değişiklik, 7 Ekim'de yaşanan olayların ardından alınan bir karar olarak öne çıkıyor.

TEL İsrail ordusunun, yaklaşık 10 bin yedek askeri evlerinde de silahlandırmayı planladığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, söz konusu plan; ordunun, yaklaşık bir yıl önce kurduğu, yedek askerlik görevlerini tamamladıktan sonra tekrar gönüllü olan 40- 60 yaşlarındaki yaşlı yedek askerlerden oluşan "David Tümeni" etrafında şekilleniyor.

Buna göre, tümendeki her bir askere tam dolu şarjörler, kask ve savaş yeleğiyle birlikte evine teslim edilecek M4 cinsi bir tüfek verilecek.

Habere göre, bu planla, İsrail'in 7 Ekim 2023'te yaşananlara benzer bir durumla karşılaşması halinde tümenin her an göreve hazır olması hedefleniyor.

Bu, söz konusu tümendeki yedek askerlerin evlerinde yıl boyunca duracak uzun namlulu bir tüfeğe sahip olmaları anlamına geliyor.

Plana göre bu yedek askerler, üniformalarını yılda sadece birkaç hafta giyecek. Bu da tüfeğin çoğu zaman kişisel eşyaları olarak kalması, kendilerinin ise tam olarak sivil olması demek.

İsrail ordusu önceleri, izin dönemlerinde silahlarla oynanmasından kaynaklanabilecek güvenlik olayları ya da hırsızlık endişesiyle yedek askerlerin silahlarıyla evlerine dönmelerine izin vermiyordu. Ancak 7 Ekim'den sonra ordunun politikalarında büyük değişim yaşandığı görülüyor.

Gazeteye göre, İsrail ordusundaki yedek asker sayısı yaklaşık 400 bini buluyor.

