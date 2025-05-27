İsrail Ordusu Yardım Dağıtımı Sırasında Ateş Açtı

İsrail Ordusu Yardım Dağıtımı Sırasında Ateş Açtı
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İsrail askerleri, ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın yardım dağıtımında, kalabalığı dağıtmak için ateş açtı. Filistinlilerin yardıma ulaşmakta zorluk yaşadığı olayda, Birleşmiş Milletler insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.

- İsrail ordusu yardım dağıtımı sırasında ateş açtı

GAZZE - İsrail askerleri, ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın ilk yardım dağıtım noktasındaki Filistinlilere yardım dağıtımı sırasında ateş açtı.

Gazze Şeridi'nde insani yardımların kontrolünü ele almak üzere İsrail tarafından ABD ile birlikte kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın ilk yardım dağıtım noktası Refah kentinde açıldı. Yardım noktasına binlerce Filistinli akın ederken, kalabalığı dağıtmak için ateş açıldı.

Yardım almak için dağıtım noktasına gelen Ahmed Ebu Müslim, "Yardım almak çok zordu ve sivillere rastgele ateş açılıyordu. Tanklar bize ateş açtı ve yaralananlar oldu. Büyük zorluklarla bir yardım paketi almayı başardım ve hızla geri döndüm" dedi.

İsrail ordusu, yardım kuruluşunun dağıtımı noktasına "uyarı ateşi" açıldığını iddia etti.

Birleşmiş Milletler (BM), GHF'nin yardım noktasında çekilen görüntüleri "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirerek, GHF'nin yardım dağıtım operasyonunu eleştirdi. BM, "Biz ve ortaklarımız, çaresiz bir nüfusa yardım ulaştırmak için üye devletler tarafından desteklenen ayrıntılı, ilkeli ve operasyonel açıdan sağlam bir plana sahibiz. Kıtlığı önlemek ve nerede olurlarsa olsunlar tüm sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardım operasyonlarının anlamlı bir şekilde artırılmasının şart olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BM ve diğer yardım grupları, daha önce GHF'nin yardım dağıtım modelini insani ilkelere uymadığı ve insanları evlerinden daha da uzaklaştırabileceği gerekçesiyle eleştirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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